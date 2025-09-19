Ryanair Aktie

22,85EUR 0,10EUR 0,44%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

19.09.2025 21:52:54

Ryanair Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ryanair von 23,40 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie habe ihre Schätzungen unter anderem an die Bewegungen am Devisenmarkt und an die jüngsten Geschäftszahlen der irischen Fluggesellschaft angepasst, schrieb Jaina Mistry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem berücksichtigte die Expertin die frühere Auslieferung der neuen Boeing 737-Flugzeuge./la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 13:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 13:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Hold
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
23,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
23,01 € 		Abst. Kursziel*:
2,13%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
22,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,84%
Analyst Name::
Jaina Mistry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

