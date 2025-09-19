Ryanair Aktie
|22,85EUR
|0,10EUR
|0,44%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ryanair von 23,40 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie habe ihre Schätzungen unter anderem an die Bewegungen am Devisenmarkt und an die jüngsten Geschäftszahlen der irischen Fluggesellschaft angepasst, schrieb Jaina Mistry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem berücksichtigte die Expertin die frühere Auslieferung der neuen Boeing 737-Flugzeuge./la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 13:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 13:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Hold
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
23,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23,01 €
|
Abst. Kursziel*:
2,13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,84%
|
Analyst Name::
Jaina Mistry
|
KGV*:
-
