Bis Ende Juni 2031 20.08.2025 12:36:00

SAF-HOLLAND-Aktie gibt nach: CEO-Vertrag vorzeitig verlängert

Der Lkw-Zulieferer SAF-HOLLAND verlängert den Vertrag seines Vorstandschefs Alexander Geis vorzeitig.

Der Aufsichtsrat habe beschlossen, den ursprünglich bis Ende Juni laufenden Vertrag um fünf Jahre bis Ende Juni 2031 auszudehnen, teilte SAF-HOLLAND SE am Mittwoch überraschend in Bessenbach mit.

Die Vertragsverlängerung solle sicherstellen, "dass das Unternehmen auch in den kommenden Jahren konsequent an der Umsetzung der Unternehmensstrategie drive2030 arbeitet und die Weichen für nachhaltigen Erfolg stellt", hieß es in der Mitteilung weiter. Geis führt das Unternehmen bereits seit März 2019. An der Börse gab die Aktie in einem schwachen Umfeld um knapp ein Prozent nach.

Im XETRA-Handel verliert die Aktie von SAF-HOLLAND zeitweise 1,37 Prozent auf 15,88 Euro.

/tav/jha/

BESSENBACH (dpa-AFX)

Bildquelle: SAF-HOLLAND S.A.,SAF Holland

