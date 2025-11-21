Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|
21.11.2025 06:30:13
Schindler Holding AG: Veränderung in der Konzernleitung
|
Schindler Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie
Der Verwaltungsrat hat folgende Änderung in der Konzernleitung per
Hugo Martinho, verantwortlich für Human Resources, ist aus der Konzernleitung ausgeschieden, um sich neuen beruflichen Herausforderungen ausserhalb des Schindler-Konzerns zu widmen.
Die Nachfolge für die Position wird zur gegebenen Zeit bekanntgegeben werden.
Die Konzernleitung setzt sich somit aus folgenden Mitgliedern zusammen:
Über Schindler
Mehr Informationen
Schindler Management AG
Tel. +41 41 445 32 32
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schindler Holding AG
|Zugerstrasse 13
|6060 Ebikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41414453060
|E-Mail:
|corporate.communications@schindler.com
|Internet:
|www.schindler.com
|ISIN:
|CH0024638212, CH0024638196
|Valorennummer:
|002463821
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2233864
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2233864 21.11.2025 CET/CEST
Analysen zu Schindler AG NAmehr Analysen
