Schindler Holding AG: Veränderung in der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat hat folgende Änderung in der Konzernleitung per 20. November 2025 beschlossen.

Hugo Martinho, verantwortlich für Human Resources, ist aus der Konzernleitung ausgeschieden, um sich neuen beruflichen Herausforderungen ausserhalb des Schindler-Konzerns zu widmen.

Die Nachfolge für die Position wird zur gegebenen Zeit bekanntgegeben werden.

Die Konzernleitung setzt sich somit aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Paolo Compagna (CEO), Carla De Geyseleer (CFO und stellvertretende CEO), Matteo Attrovio (CIO), Danilo Calabrò (Europa-Süd), Donato Carparelli (CTO), Nitin Chalke (Asien-Pazifik), Patrick Hess (Europa-Nord), Vikén Martarian (Amerika und Fahrtreppen) und Meinolf Pohle (China).