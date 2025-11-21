Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|
21.11.2025 06:30:13
Schindler Holding Ltd.: Change to the Group Executive Committee
|
Schindler Holding AG
/ Key word(s): Miscellaneous/Personnel
The Board of Directors has decided on the following change to the Group Executive Committee, effective November 20, 2025.
Hugo Martinho, responsible for Human Resources, has stepped down from the Group Executive Committee to pursue career opportunities outside of the Schindler Group.
The succession for the position will be announced in due course.
The Group Executive Committee is composed of the following members:
About Schindler
More information
Schindler Management Ltd.
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Switzerland
Tel. +41 41 445 32 32
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Schindler Holding AG
|Zugerstrasse 13
|6060 Ebikon
|Switzerland
|Phone:
|+41414453060
|E-mail:
|corporate.communications@schindler.com
|Internet:
|www.schindler.com
|ISIN:
|CH0024638212, CH0024638196
|Valor:
|002463821
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2233864
|End of News
|EQS News Service
|
2233864 21.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schindler AG NAmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06:30
|Schindler Holding AG: Veränderung in der Konzernleitung (EQS Group)
|
06:30
|Schindler Holding Ltd.: Change to the Group Executive Committee (EQS Group)
|
14.11.25
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
07.11.25
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schindler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.10.25
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.10.25
|Freundlicher Handel: SPI-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
24.10.25
|SPI-Handel aktuell: SPI fällt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Schindler AG NAmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Schindler AG NA
|286,50
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.