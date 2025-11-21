Schindler Holding Ltd.: Change to the Group Executive Committee

Schindler Holding AG / Key word(s): Miscellaneous/Personnel

The Board of Directors has decided on the following change to the Group Executive Committee, effective November 20, 2025. Hugo Martinho, responsible for Human Resources, has stepped down from the Group Executive Committee to pursue career opportunities outside of the Schindler Group. The succession for the position will be announced in due course. The Group Executive Committee is composed of the following members:

Paolo Compagna (CEO), Carla De Geyseleer (CFO and deputy CEO), Matteo Attrovio (CIO), Danilo Calabrò (Europe South), Donato Carparelli (CTO), Nitin Chalke (Asia Pacific), Patrick Hess (Europe North), Vikén Martarian (Americas and Escalators) and Meinolf Pohle (China). About Schindler

Founded in Switzerland in 1874, the Schindler Group is a leading global provider of elevators, escalators, and related services. Schindler’s mobility solutions move more than 2 billion people every day all over the world. Behind the company's success are over 69 000 employees in more than 100 countries. Schindler is committed to reaching net-zero emissions by 2040 through a 90% absolute reduction of its greenhouse gas emissions in scope 1, 2 and 3 from a 2020 baseline as its long-term science-based emission reduction target, while working to neutralize its residual emissions. More information

