Scholz sichert Unterstützung für Pharmastandort Deutschland zu

ALZEY (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht die Stärkung des Pharmastandorts Deutschland als zentrale Aufgabe der Bundesregierung. "Was immer wir als Bund tun können, um den Pharmastandort Deutschland zu stärken, das werden wir tun", sagte Scholz am Montag beim symbolischen Spatenstich für ein neues Werk des US-Pharmakonzerns Eli Lilly (Eli Lilly and) in Alzey. Der US-Konzern investiert rund 2,3 Milliarden Euro in den Standort in Rheinhessen. "Wir reden über eine, wenn nicht die größte Einzelinvestition in den Pharmastandort Deutschland seit der Wiedervereinigung", sagte Scholz weiter. Eli Lilly baut in Alzey eine Fertigungsstätte für injizierbare Medikamente./chs/DP/ngu