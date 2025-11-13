BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
13.11.2025 18:50:00
Biontech: Aktie fällt nach Bericht über Pfizer-Ausstieg
Gemeinsam entwickelten Biontech und Pfizer den Coronaimpfstoff, um die Pandemie zu bekämpfen. Nun will Pfizer offenbar seine Anteile am Mainzer Vorzeigeunternehmen verkaufen. Die Börse reagierte prompt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
