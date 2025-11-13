BioNTech Aktie

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

13.11.2025 18:50:00

Biontech: Aktie fällt nach Bericht über Pfizer-Ausstieg

Gemeinsam entwickelten Biontech und Pfizer den Coronaimpfstoff, um die Pandemie zu bekämpfen. Nun will Pfizer offenbar seine Anteile am Mainzer Vorzeigeunternehmen verkaufen. Die Börse reagierte prompt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
