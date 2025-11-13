BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
13.11.2025 18:50:00
Biontech: Pfizer steigt offenbar aus - Aktie fällt
Gemeinsam entwickelten Biontech und Pfizer den Coronaimpfstoff, um die Pandemie zu bekämpfen. Nun will Pfizer offenbar seine Anteile am Mainzer Vorzeigeunternehmen verkaufen. Die Börse reagierte prompt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
