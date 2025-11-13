AKTIE IM FOKUS: Biontech unter Druck - Kreise: Pfizer verkauft restlichen Anteil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Biontech (BioNTech (ADRs)) sind am Donnerstag auf Xetra um 4,7 Prozent auf 92,60 Euro gefallen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass der US-Pharmakonzern Pfizer seine Beteiligung an den Mainzern verkauft.

Pfizer bietet 4,55 Millionen in den USA notierte Hinterlegungsscheine (ADR) zu 108 bis 111,70 US-Dollar (bis zu rund 96 Euro) je Aktie an. Im besten Fall würde das Pfizer gut eine halbe Milliarde Dollar bescheren. Zum Vergleich: Biontech bringt es an der Börse - per Mittwochsschluss in den USA - auf eine Marktkapitalisierung von fast 27 Milliarden Dollar.

Biontech und Pfizer hatten sich 2020 zusammengetan, um einen Corona-Impfstoff zu entwickeln. Die Unternehmen verdienten damit während der Pandemie Milliarden.

Pfizer war erst vor wenigen Tagen als Gewinner aus dem Bieterwettkampf mit dem Rivalen Novo Nordisk um den US-Adipositas-Spezialisten Metsera hervorgegangen. Pfizer steigt mit der bis zu zehn Milliarden Dollar teuren Übernahme in den lukrativen Markt für Abnehmmittel ein./mis/ag/jha/