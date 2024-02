Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus

Am Nachmittag halten sich die Anleger in Europa zurück.

Am Donnerstag gibt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,01 Prozent auf 4 647,93 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,067 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,139 Prozent auf 4 641,94 Punkte an der Kurstafel, nach 4 648,40 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 655,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 619,48 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,241 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 521,65 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 091,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.02.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 171,44 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 2,99 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 674,74 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Ferrari (+ 7,82 Prozent auf 350,05 EUR), Stellantis (+ 1,82 Prozent auf 20,82 EUR), BMW (+ 1,11 Prozent auf 97,85 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,80 Prozent auf 63,35 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,78 Prozent auf 186,20 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil UniCredit (-2,90 Prozent auf 26,80 EUR), adidas (-2,63 Prozent auf 171,48 EUR), Enel (-1,97 Prozent auf 6,22 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,84 Prozent auf 2,82 EUR) und BASF (-1,17 Prozent auf 43,94 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 4 438 107 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 390,033 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,83 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at