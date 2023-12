Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag leichter

Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,09 Prozent tiefer bei 4 414,68 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,858 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,095 Prozent auf 4 414,30 Punkte an der Kurstafel, nach 4 418,51 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 4 426,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 405,33 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 174,67 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 04.09.2023, einen Stand von 4 279,87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, bei 3 977,90 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 14,49 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 491,51 Punkte. Bei 3 802,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 0,77 Prozent auf 43,58 EUR), Siemens (+ 0,73 Prozent auf 157,14 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,47 Prozent auf 2,68 EUR), Deutsche Börse (+ 0,40 Prozent auf 177,00 EUR) und Enel (+ 0,33 Prozent auf 6,54 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Flutter Entertainment (-3,53 Prozent auf 121,50 GBP), Eni (-2,00 Prozent auf 14,93 EUR), Ferrari (-1,38 Prozent auf 325,31 EUR), BMW (-1,00 Prozent auf 95,23 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,61 Prozent auf 389,60 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 249 735 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 349,188 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Stellantis-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

