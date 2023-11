Schwache Performance in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Anleger in Europa treten am Dienstag den Rückzug an.

Am Dienstag geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,37 Prozent auf 4 143,07 Punkte abwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,653 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,195 Prozent auf 4 150,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 158,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 142,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 163,57 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 144,43 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 07.08.2023, bei 4 337,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.11.2022, den Stand von 3 708,80 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 7,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 1,15 Prozent auf 130,20 EUR), BASF (+ 0,52 Prozent auf 43,39 EUR), Enel (+ 0,45 Prozent auf 6,16 EUR), Infineon (+ 0,12 Prozent auf 29,23 EUR) und Ferrari (+ 0,10 Prozent auf 310,81 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Eni (-1,46 Prozent auf 15,18 EUR), Stellantis (-1,29 Prozent auf 18,12 EUR), BMW (-1,28 Prozent auf 91,64 EUR), adidas (-1,19 Prozent auf 169,96 EUR) und Allianz (-1,09 Prozent auf 218,75 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 118 008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 350,985 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

