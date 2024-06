Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt Freitagshandel mit Verlusten

Der DAX setzt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent schwächer bei 18 616,47 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,803 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,019 Prozent auf 18 649,08 Punkte an der Kurstafel, nach 18 652,67 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 18 649,08 Punkte, das Tagestief hingegen 18 608,28 Zähler.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,609 Prozent. Vor einem Monat, am 07.05.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 430,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, betrug der DAX-Kurs 17 842,85 Punkte. Der DAX wies vor einem Jahr, am 07.06.2023, einen Wert von 15 960,56 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 11,01 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 1,17 Prozent auf 37,09 EUR), Zalando (+ 0,37 Prozent auf 24,24 EUR), Fresenius SE (+ 0,36 Prozent auf 30,47 EUR), Porsche (+ 0,29 Prozent auf 76,04 EUR) und Beiersdorf (+ 0,28 Prozent auf 143,35 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,92 Prozent auf 27,92 EUR), Siemens Energy (-1,68 Prozent auf 22,83 EUR), Bayer (-1,39 Prozent auf 27,99 EUR), adidas (-0,95 Prozent auf 229,00 EUR) und QIAGEN (-0,79 Prozent auf 40,79 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 361 306 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 200,202 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,98 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

