Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Montagssitzung im Minus

Der LUS-DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montagmorgen in die Verlustzone.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,02 Prozent schwächer bei 18 184,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 18 156,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 225,00 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 24.05.2024, bei 18 700,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 18 225,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 834,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,60 Prozent aufwärts. Bei 18 888,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Porsche (+ 2,14 Prozent auf 70,74 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,81 Prozent auf 106,60 EUR), BMW (+ 1,56 Prozent auf 88,62 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,36 Prozent auf 43,14 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,35 Prozent auf 64,52 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Zalando (-6,74 Prozent auf 21,02 EUR), Sartorius vz (-1,41 Prozent auf 216,10 EUR), QIAGEN (-0,83 Prozent auf 38,80 EUR), RWE (-0,72 Prozent auf 33,19 EUR) und MTU Aero Engines (-0,26 Prozent auf 228,00 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Zalando-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 452 938 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211,338 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 8,66 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at