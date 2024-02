Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

Schlussendlich hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch ging der MDAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 25 714,20 Punkten aus dem Mittwochshandel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 249,282 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,063 Prozent auf 25 742,04 Punkte an der Kurstafel, nach 25 758,31 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 853,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 629,85 Einheiten.

MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, einen Stand von 25 432,05 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 21.11.2023, bei 25 948,02 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 21.02.2023, den Wert von 28 710,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 4,19 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell CTS Eventim (+ 2,42 Prozent auf 69,95 EUR), LANXESS (+ 2,36 Prozent auf 24,74 EUR), HUGO BOSS (+ 1,99 Prozent auf 63,60 EUR), Delivery Hero (+ 1,46 Prozent auf 22,66 EUR) und TeamViewer (+ 1,29 Prozent auf 13,39 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil SMA Solar (-6,90 Prozent auf 48,46 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-5,52 Prozent auf 35,62 EUR), Nordex (-2,02 Prozent auf 9,92 EUR), Aroundtown SA (-1,78 Prozent auf 1,74 EUR) und JENOPTIK (-1,66 Prozent auf 29,70 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 546 920 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 16,824 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

2024 verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,46 Prozent bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.at