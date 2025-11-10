WACKER CHEMIE Aktie

Kursentwicklung im Fokus 10.11.2025 17:59:11

Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen

MDAX-Kurs zum Handelsschluss.

Letztendlich bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 1,36 Prozent stärker bei 29 185,37 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 337,736 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,09 Prozent auf 29 107,29 Punkte an der Kurstafel, nach 28 793,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29 330,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29 106,93 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 250,03 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, betrug der MDAX-Kurs 31 493,41 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 590,85 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,48 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 6,36 Prozent auf 17,55 EUR), AUTO1 (+ 4,36 Prozent auf 25,86 EUR), KRONES (+ 3,99 Prozent auf 130,40 EUR), HOCHTIEF (+ 3,85 Prozent auf 280,40 EUR) und HENSOLDT (+ 3,66 Prozent auf 95,00 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Delivery Hero (-3,71 Prozent auf 17,27 EUR), HELLA GmbH (-2,21 Prozent auf 79,80 EUR), WACKER CHEMIE (-1,25 Prozent auf 67,00 EUR), TAG Immobilien (-1,09 Prozent auf 13,58 EUR) und HUGO BOSS (-1,08 Prozent auf 36,60 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 4 814 587 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 41,414 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Die TUI-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

04.11.25 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
03.11.25 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
30.10.25 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
