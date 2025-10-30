NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel nahm am Donnerstag kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor den Ergebnissen des dritten Quartals vor. Er verwies dabei auch auf jüngste Konversationen mit Vertretern des Essenslieferdienstes. Er geht weiterhin davon aus, dass der Fokus der Investoren auf den Geschäften in Korea liegen wird./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.