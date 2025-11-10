Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,75 Prozent fester bei 29 297,86 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 337,736 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,09 Prozent auf 29 107,29 Punkte an der Kurstafel, nach 28 793,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 29 106,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 330,48 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Der MDAX wies vor einem Monat, am 10.10.2025, einen Stand von 30 250,03 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, lag der MDAX-Kurs bei 31 493,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, stand der MDAX bei 26 590,85 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 13,92 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 135,20 Zähler.

Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell TeamViewer (+ 4,71 Prozent auf 6,11 EUR), HOCHTIEF (+ 4,00 Prozent auf 280,80 EUR), KRONES (+ 3,99 Prozent auf 130,40 EUR), AIXTRON SE (+ 3,97 Prozent auf 17,16 EUR) und PUMA SE (+ 3,50 Prozent auf 16,43 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Delivery Hero (-2,23 Prozent auf 17,53 EUR), HUGO BOSS (-1,43 Prozent auf 36,47 EUR), HELLA GmbH (-1,35 Prozent auf 80,50 EUR), LEG Immobilien (-0,78 Prozent auf 63,50 EUR) und TAG Immobilien (-0,66 Prozent auf 13,64 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 761 283 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,414 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Im MDAX verzeichnet die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 16,98 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at