Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags fester

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,26 Prozent stärker bei 29 155,73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 337,736 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,09 Prozent auf 29 107,29 Punkte an der Kurstafel, nach 28 793,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 106,93 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 330,48 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 30 250,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, betrug der MDAX-Kurs 31 493,41 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, notierte der MDAX bei 26 590,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 13,36 Prozent zu Buche. Bei 31 754,30 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 5,91 Prozent auf 17,48 EUR), HOCHTIEF (+ 5,04 Prozent auf 283,60 EUR), TeamViewer (+ 3,51 Prozent auf 6,04 EUR), PUMA SE (+ 3,43 Prozent auf 16,42 EUR) und AUTO1 (+ 3,23 Prozent auf 25,58 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Delivery Hero (-4,66 Prozent auf 17,10 EUR), TAG Immobilien (-1,38 Prozent auf 13,54 EUR), K+S (-1,01 Prozent auf 10,75 EUR), HELLA GmbH (-0,98 Prozent auf 80,80 EUR) und HUGO BOSS (-0,97 Prozent auf 36,64 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 399 378 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,414 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Im MDAX verzeichnet die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,98 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

