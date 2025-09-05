Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Rot

Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 21 700,39 Punkten aus dem Freitagshandel. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,704 Prozent auf 21 860,44 Punkte an der Kurstafel, nach 21 707,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 21 878,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21 534,73 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 2,91 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20 916,55 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 05.06.2025, bei 19 298,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 17 127,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 12,55 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21 878,81 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 11,74 Prozent auf 2,38 USD), Commercial Vehicle Group (+ 10,18 Prozent auf 1,84 USD), Ballard Power (+ 7,57 Prozent auf 1,99 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,22 Prozent auf 2,22 USD) und Innodata (+ 5,79 Prozent auf 43,48 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen AmeriServ Financial (-5,90 Prozent auf 2,87 USD), Lifecore Biomedical (-5,16 Prozent auf 7,53 USD), Fastenal (-4,54 Prozent auf 47,99 USD), Geospace Technologies (-4,35 Prozent auf 18,03 USD) und ADTRAN (-3,39 Prozent auf 8,22 EUR).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 53 740 889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,567 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Upbound Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Im Index weist die Alliance Resource Partners LP-Aktie mit 11,42 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at