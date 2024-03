Schwache Performance in Wien: ATX liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus

Der ATX notierte am fünften Tag der Woche im negativen Bereich.

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,22 Prozent leichter bei 3 378,54 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 109,614 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,084 Prozent auf 3 388,84 Punkte an der Kurstafel, nach 3 386,00 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 392,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 371,53 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,052 Prozent. Vor einem Monat, am 08.02.2024, wies der ATX 3 369,02 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 08.12.2023, wies der ATX einen Wert von 3 321,76 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, wies der ATX einen Wert von 3 557,01 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,981 Prozent nach unten. Bei 3 489,80 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 2,21 Prozent auf 27,75 EUR), Verbund (+ 0,88 Prozent auf 68,50 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,71 Prozent auf 21,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,50 Prozent auf 8,10 EUR) und CA Immobilien (+ 0,49 Prozent auf 30,65 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-5,34 Prozent auf 17,37 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,37 Prozent auf 41,25 EUR), BAWAG (-2,29 Prozent auf 53,25 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,87 Prozent auf 115,40 EUR) und Österreichische Post (-0,50 Prozent auf 29,80 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 451 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 23,868 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at