Schwache Performance in Wien: ATX Prime gibt am Mittag nach

Am Dienstag geht es im ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,90 Prozent auf 1 839,49 Punkte nach unten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,019 Prozent fester bei 1 856,49 Punkten, nach 1 856,14 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 838,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 856,49 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 1 834,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 797,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, lag der ATX Prime bei 1 580,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 7,32 Prozent zu. Bei 1 889,08 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 1,61 Prozent auf 12,60 EUR), Frequentis (+ 0,94 Prozent auf 32,30 EUR), PORR (+ 0,87 Prozent auf 13,94 EUR), voestalpine (+ 0,86 Prozent auf 25,72 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,79 Prozent auf 50,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen OMV (-4,03 Prozent auf 39,06 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,69 Prozent auf 36,20 EUR), EVN (-2,17 Prozent auf 29,35 EUR), Palfinger (-2,04 Prozent auf 21,65 EUR) und DO (-1,47 Prozent auf 161,40 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 175 541 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 27,185 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

2024 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

