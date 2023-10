Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,19 Prozent leichter bei 1 560,72 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,006 Prozent schwächer bei 1 563,65 Punkten, nach 1 563,75 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 560,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 564,48 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,52 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 19.09.2023, bei 1 605,99 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, bei 1 613,81 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, bei 1 403,43 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 1,45 Prozent abwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 530,67 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell S IMMO (+ 1,52 Prozent auf 13,34 EUR), Verbund (+ 0,31 Prozent auf 81,50 EUR), Lenzing (+ 0,28 Prozent auf 35,55 EUR), CA Immobilien (+ 0,16 Prozent auf 31,10 EUR) und BAWAG (+ 0,05 Prozent auf 43,82 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen PORR (-2,30 Prozent auf 11,02 EUR), Telekom Austria (-0,89 Prozent auf 6,66 EUR), Semperit (-0,85 Prozent auf 16,30 EUR), Raiffeisen (-0,82 Prozent auf 13,26 EUR) und STRABAG SE (-0,82 Prozent auf 36,40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 19 235 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 28,592 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,73 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

