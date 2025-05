Die Analysten von Warburg Research haben ihr Anlagevotum "Buy" für die Aktien des niederösterreichischen Gummi- und Kautschukkonzerns Semperit bestätigt. Der zuständige Analyst Marc-René Tonn hat auch das Kursziel von 19,0 Euro bekräftigt.

"Wie das Unternehmen mitteilte, lagen Ende April sowohl der Auftragsbestand als auch der Auftragseingang über den Vorjahreswerten. Dies deutet darauf hin, dass sich das Geschäft ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres verbessern wird. Ein substanzieller Geschäftsaufschwung wird jedoch wahrscheinlich nicht vor 2026 sichtbar werden, wenn sich zum Beispiel das deutsche Infrastrukturprogramm auch positiv auf die Nachfrage aus der Bau- und Baustoffindustrie auswirken könnte", so Tonn in der Analyse.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten 0,08 Euro für 2025, sowie 0,97 bzw. 1,57 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,25 Euro für 2025, sowie 0,50 bzw. 0,80 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Mittwochvormittag notierten die Semperit-Aktien an der Wiener Börse im Vormittagshandel mit plus 9,09 Prozent bei 14,40 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

lof/ste

ISIN AT0000785555 WEB http://www.semperitgroup.com

AFA0015 2025-05-21/11:06