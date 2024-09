Schwache Performance in Zürich: SMI gibt mittags nach

Der SMI verliert am Mittag an Boden.

Am Montag fällt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,42 Prozent auf 12 384,58 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,473 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,119 Prozent tiefer bei 12 421,80 Punkten in den Montagshandel, nach 12 436,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 12 367,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 425,26 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.08.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 875,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, lag der SMI bei 12 000,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, stand der SMI bei 11 075,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 10,87 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 0,65 Prozent auf 540,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,43 Prozent auf 493,50 CHF), Swiss Life (+ 0,26 Prozent auf 687,80 CHF), Swiss Re (+ 0,22 Prozent auf 115,95 CHF) und Novartis (+ 0,00 Prozent auf 102,12 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Richemont (-1,38 Prozent auf 132,00 CHF), Lonza (-1,19 Prozent auf 549,00 CHF), Logitech (-1,12 Prozent auf 75,96 CHF), Givaudan (-0,94 Prozent auf 4 315,00 CHF) und Alcon (-0,83 Prozent auf 81,62 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 025 614 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 248,987 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent die höchste Dividendenrendite.

