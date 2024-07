Schwacher Handel: ATX präsentiert sich am Dienstagmittag leichter

Am Dienstagmittag legen Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,20 Prozent schwächer bei 3 641,28 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 116,961 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,025 Prozent auf 3 649,43 Punkte an der Kurstafel, nach 3 648,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 649,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 633,28 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 688,37 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 02.04.2024, einen Wert von 3 537,13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, mit 3 154,91 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 6,72 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 1,84 Prozent auf 16,64 EUR), OMV (+ 1,08 Prozent auf 41,20 EUR), DO (+ 0,24 Prozent auf 167,00 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,19 Prozent auf 26,45 EUR) und CA Immobilien (+ 0,13 Prozent auf 31,28 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Vienna Insurance (-1,63 Prozent auf 30,10 EUR), Lenzing (-1,36 Prozent auf 32,75 EUR), Verbund (-1,12 Prozent auf 74,90 EUR), UNIQA Insurance (-1,00 Prozent auf 7,92 EUR) und EVN (-0,67 Prozent auf 29,50 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 407 449 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 25,587 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

