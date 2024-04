Schwacher Handel: ATX Prime sackt ab

Am Donnerstag sinkt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,36 Prozent auf 1 788,52 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,017 Prozent stärker bei 1 795,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 794,93 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 783,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 795,56 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 0,961 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 25.03.2024, den Wert von 1 755,90 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, bei 1 729,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 633,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 4,35 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 802,56 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,06 Prozent auf 20,36 EUR), S IMMO (+ 2,05 Prozent auf 17,40 EUR), Frequentis (+ 1,53 Prozent auf 26,50 EUR), UBM Development (+ 1,34 Prozent auf 18,85 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,33 Prozent auf 8,35 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Andritz (-3,97 Prozent auf 53,15 EUR), Marinomed Biotech (-3,79 Prozent auf 17,75 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,76 Prozent auf 111,80 EUR), Semperit (-1,69 Prozent auf 11,60 EUR) und Polytec (-1,52 Prozent auf 3,25 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 152 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 24,493 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

