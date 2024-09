Schwacher Handel: ATX Prime zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag verbucht der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,12 Prozent auf 1 808,44 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent höher bei 1 810,62 Punkten, nach 1 810,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 1 810,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 804,56 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,90 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 05.08.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 727,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 828,56 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 05.09.2023, bei 1 616,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 5,51 Prozent zu Buche. 1 889,08 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1 664,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit ZUMTOBEL (+ 1,86 Prozent auf 5,48 EUR), Telekom Austria (+ 1,38 Prozent auf 8,83 EUR), Semperit (+ 1,32 Prozent auf 12,26 EUR), UBM Development (+ 0,98 Prozent auf 20,70 EUR) und Wolford (+ 0,67 Prozent auf 3,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Marinomed Biotech (-4,06 Prozent auf 5,20 EUR), Frequentis (-2,48 Prozent auf 27,50 EUR), Rosenbauer (-1,79 Prozent auf 38,50 EUR), Palfinger (-1,40 Prozent auf 21,10 EUR) und IMMOFINANZ (-1,33 Prozent auf 26,05 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 14 190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,560 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime hat die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,70 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at