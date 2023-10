Schwacher Handel: ATX schlussendlich leichter

Am Dienstag verbuchte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0,35 Prozent auf 3 147,33 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 108,582 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,020 Prozent fester bei 3 159,09 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 158,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 160,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 119,71 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 182,55 Punkten gehandelt. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 17.07.2023, mit 3 156,30 Punkten bewertet. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 17.10.2022, bei 2 789,63 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,392 Prozent nach. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 0,58 Prozent auf 52,00 EUR), Erste Group Bank (+ 0,57 Prozent auf 33,26 EUR), Vienna Insurance (+ 0,40 Prozent auf 25,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,13 Prozent auf 7,61 EUR) und Wienerberger (+ 0,08 Prozent auf 23,74 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen BAWAG (-2,31 Prozent auf 43,92 EUR), voestalpine (-1,75 Prozent auf 24,66 EUR), DO (-1,45 Prozent auf 108,80 EUR), AT S (AT&S) (-1,24 Prozent auf 25,56 EUR) und Österreichische Post (-0,80 Prozent auf 31,15 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 449 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 29,252 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAWAG-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

