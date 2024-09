Schwacher Handel: CAC 40 gibt zum Start des Freitagshandels nach

Der CAC 40 verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,37 Prozent schwächer bei 7 586,96 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,255 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,235 Prozent schwächer bei 7 597,52 Punkten in den Handel, nach 7 615,41 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 584,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7 603,20 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 2,08 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 20.08.2024, bei 7 485,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7 671,34 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 20.09.2023, bei 7 330,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,745 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 029,91 Punkte.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 97 484 Aktien gehandelt. Mit 297,679 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,25 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

