Schwacher Handel: DAX fällt zurück

Am Freitag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,47 Prozent tiefer bei 18 490,00 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,781 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,224 Prozent leichter bei 18 534,87 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 576,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 414,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 534,87 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 2,24 Prozent. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 06.08.2024, bei 17 354,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, wurde der DAX mit 18 652,67 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 06.09.2023, wies der DAX einen Stand von 15 741,37 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 10,26 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 18 990,78 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 2,29 Prozent auf 240,90 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,32 Prozent auf 269,00 EUR), Symrise (+ 1,01 Prozent auf 119,70 EUR), Deutsche Börse (+ 0,74 Prozent auf 204,80 EUR) und EON SE (+ 0,42 Prozent auf 13,22 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-2,47 Prozent auf 24,92 EUR), Fresenius SE (-2,34 Prozent auf 33,01 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,96 Prozent auf 484,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,56 Prozent auf 93,34 EUR) und Zalando (-1,38 Prozent auf 22,18 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 730 383 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,811 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,63 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,98 Prozent.

