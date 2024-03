Schwacher Handel: Dow Jones nachmittags im Minus

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0,49 Prozent schwächer bei 38 715,72 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 13,099 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,557 Prozent auf 39 122,39 Punkte an der Kurstafel, nach 38 905,66 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 38 618,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 38 928,13 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,125 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 38 773,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.12.2023, wurde der Dow Jones mit 37 305,16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 15.03.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 31 874,57 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 2,65 Prozent zu Buche. Bei 39 282,28 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 1,55 Prozent auf 183,96 USD), JPMorgan Chase (+ 1,19 Prozent auf 190,20 USD), 3M (+ 1,14 Prozent auf 104,30 USD), Caterpillar (+ 0,96 Prozent auf 345,21 USD) und Merck (+ 0,56 Prozent auf 121,18 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2,39 Prozent auf 296,06 USD), Microsoft (-2,28 Prozent auf 415,54 USD), Amazon (-1,97 Prozent auf 175,24 USD), Cisco (-1,61 Prozent auf 48,99 USD) und IBM (-1,13 Prozent auf 191,24 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 22 013 291 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,834 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,67 zu Buche schlagen. Mit 6,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

