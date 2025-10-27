Microsoft Aktie
Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Start fester
Am Montag steht der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,47 Prozent im Plus bei 47 431,12 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,195 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,838 Prozent leichter bei 46 811,51 Punkten in den Montagshandel, nach 47 207,12 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 47 375,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 47 532,31 Punkten erreichte.
Dow Jones-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 46 247,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 901,92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 114,40 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 11,89 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 47 532,31 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 2,29 Prozent auf 190,53 USD), Microsoft (+ 1,96 Prozent auf 533,89 USD), Goldman Sachs (+ 1,55 Prozent auf 796,00 USD), Amazon (+ 1,33 Prozent auf 227,20 USD) und Apple (+ 1,18 Prozent auf 265,92 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Procter Gamble (-1,01 Prozent auf 150,95 USD), Walmart (-0,96 Prozent auf 105,16 USD), Amgen (-0,62 Prozent auf 289,96 USD), Coca-Cola (-0,39 Prozent auf 69,44 USD) und 3M (-0,39 Prozent auf 167,85 USD).
Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 146 352 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,895 Bio. Euro heraus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,29 erwartet. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
