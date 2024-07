Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone

Am Freitag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,26 Prozent auf 4 974,39 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,244 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,131 Prozent auf 4 993,99 Punkte an der Kurstafel, nach 4 987,48 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 960,51 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 019,65 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,02 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.06.2024, bei 5 035,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 014,75 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.07.2023, den Stand von 4 350,71 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,23 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,29 Prozent auf 35,78 EUR), SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 189,08 EUR), Enel (+ 0,82 Prozent auf 6,70 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,60 Prozent auf 40,12 EUR) und adidas (+ 0,36 Prozent auf 220,30 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Deutsche Börse (-1,55 Prozent auf 187,25 EUR), Eni (-1,20 Prozent auf 14,44 EUR), Stellantis (-1,04 Prozent auf 18,08 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,02 Prozent auf 445,60 EUR) und Ferrari (-0,97 Prozent auf 387,35 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 774 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 387,836 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,19 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at