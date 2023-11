Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer

Der STOXX 50 erleidet am Freitag Verluste.

Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr 0,90 Prozent auf 3 871,69 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,146 Prozent tiefer bei 3 901,33 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 907,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 871,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 901,33 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0,124 Prozent. Vor einem Monat, am 10.10.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 949,89 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2023, lag der STOXX 50 noch bei 4 013,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 676,87 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 5,05 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 658,90 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Allianz (+ 2,29 Prozent auf 227,40 EUR), BP (+ 0,95 Prozent auf 4,80 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,57 Prozent auf 372,60 EUR), Zurich Insurance (+ 0,25 Prozent auf 433,10 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0,12 Prozent auf 21,55 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Diageo (-16,07 Prozent auf 27,24 GBP), Richemont (-6,57 Prozent auf 105,15 CHF), Bayer (-3,38 Prozent auf 40,39 EUR), BASF (-2,70 Prozent auf 43,28 EUR) und Siemens (-1,71 Prozent auf 130,72 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 3 719 909 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 375,227 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,53 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

