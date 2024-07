Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel im Minus

Der LUS-DAX gab am Freitagabend nach.

Schlussendlich tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,78 Prozent tiefer bei 18 188,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 18 145,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 355,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 19.06.2024, wurde der LUS-DAX auf 18 084,00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 17 716,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 110,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 8,63 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,33 Prozent auf 25,43 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,77 Prozent auf 247,80 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,58 Prozent auf 131,66 EUR), SAP SE (+ 0,51 Prozent auf 181,50 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,21 Prozent auf 28,17 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Sartorius vz (-15,24 Prozent auf 209,10 EUR), Infineon (-3,96 Prozent auf 33,10 EUR), Zalando (-3,96 Prozent auf 23,29 EUR), Continental (-3,04 Prozent auf 57,38 EUR) und Hannover Rück (-2,83 Prozent auf 227,00 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 712 529 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 213,906 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,70 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at