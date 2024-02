Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX sackt letztendlich ab

Am Mittwoch tendierte der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,42 Prozent schwächer bei 25 711,39 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 244,319 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 25 823,36 Punkte an der Kurstafel, nach 25 820,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 708,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 932,70 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,158 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 057,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, wurde der MDAX auf 25 107,61 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 29 179,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 4,20 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit SMA Solar (+ 8,95 Prozent auf 50,90 EUR), CTS Eventim (+ 5,45 Prozent auf 66,75 EUR), TeamViewer (+ 5,42 Prozent auf 14,39 EUR), Nordex (+ 3,45 Prozent auf 9,60 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,72 Prozent auf 14,52 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Aroundtown SA (-9,53 Prozent auf 1,79 EUR), HelloFresh (-7,17 Prozent auf 12,69 EUR), Sixt SE St (-3,42 Prozent auf 88,90 EUR), Stabilus SE (-3,37 Prozent auf 64,55 EUR) und Aurubis (-3,04 Prozent auf 62,54 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 10 066 577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 17,069 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentaldaten

2024 hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at