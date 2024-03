Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start schwächer

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,18 Prozent auf 25 936,60 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 249,615 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,567 Prozent leichter bei 25 836,47 Punkten, nach 25 983,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 794,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 948,97 Zählern.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, lag der MDAX bei 25 728,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, bewegte sich der MDAX bei 26 622,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, wies der MDAX 27 998,63 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,36 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 272,39 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Punkten.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell LEG Immobilien (+ 4,26 Prozent auf 75,32 EUR), Delivery Hero (+ 3,25 Prozent auf 24,77 EUR), HUGO BOSS (+ 1,00 Prozent auf 56,56 EUR), GEA (+ 0,99 Prozent auf 36,60 EUR) und Aroundtown SA (+ 0,92 Prozent auf 1,93 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Siltronic (-1,67 Prozent auf 82,50 EUR), HOCHTIEF (-1,53 Prozent auf 102,70 EUR), JENOPTIK (-1,36 Prozent auf 28,94 EUR), Jungheinrich (-1,35 Prozent auf 30,72 EUR) und Nemetschek SE (-1,34 Prozent auf 86,58 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 154 179 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 17,431 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

2024 hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 10,79 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at