Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich zurück

Der SDAX gab im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,74 Prozent auf 12 780,83 Punkte nach. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 105,661 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,331 Prozent auf 12 918,45 Punkte an der Kurstafel, nach 12 875,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 12 994,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 739,52 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 324,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wies der SDAX 13 401,24 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, bei 10 522,69 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 5,76 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 980,54 Zählern.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 3,72 Prozent auf 71,10 EUR), Bilfinger SE (+ 2,34 Prozent auf 33,20 EUR), AUTO1 (+ 2,15 Prozent auf 6,19 EUR), CEWE Stiftung (+ 2,04 Prozent auf 89,90 EUR) und New Work SE (ex XING) (+ 2,02 Prozent auf 101,00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen NORMA Group SE (-5,30 Prozent auf 16,62 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,09 Prozent auf 36,17 EUR), MorphoSys (-3,56 Prozent auf 24,91 EUR), Salzgitter (-3,35 Prozent auf 24,26 EUR) und Hypoport SE (-3,12 Prozent auf 124,30 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 221 019 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,965 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die TRATON-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Grand City Properties-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at