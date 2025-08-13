NORMA Group Aktie
|17,52EUR
|-0,68EUR
|-3,74%
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal von 14 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie der Bank. Profitiert habe der Hersteller von Verbindungstechnik von niedrigeren Materialkosten und einer preislich vorteilhaften Produktpalette auf den amerikanischen Märkten./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17,62 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,97%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
