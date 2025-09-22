NORMA Group Aktie
|17,88EUR
|-0,50EUR
|-2,72%
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
22.09.2025 09:47:04
NORMA Group SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussicht auf einen zeitnahen Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts dürfte die Aktien am Laufen halten, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Montag anlässlich der jüngst bekanntgewordenen Offerten./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,38 €
|
Abst. Kursziel*:
46,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,01%
|
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
