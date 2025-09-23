NORMA Group Aktie
|16,80EUR
|-1,00EUR
|-5,62%
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Es sei positiv, dass der Verkauf der Wassermanagement-Sparte bereits im dritten Quartal gelungen sei, schrieb Marc-Rene Tonn am Dienstag. Der Erlös sei ziemlich attraktiv. Anleger sollten es begrüßen, dass das Management bei der Mittelverwendung den Fokus auf die Entschuldung und die Rückflüsse an die Aktionäre lege./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,84 €
|
Abst. Kursziel*:
34,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
|
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NORMA Group SEmehr Nachrichten
|
11:09
|AKTIE IM FOKUS: Norma Group dreht tief ins Minus nach Verkauf der Wassersparte (dpa-AFX)
|
10:27
|ROUNDUP: Norma verkauft Wassermanagement-Sparte in die USA (dpa-AFX)
|
08:41
|EQS-News: NORMA Group veräußert Wassermanagement-Geschäft an ADS (EQS Group)
|
08:41
|EQS-News: NORMA Group sells Water Management business to ADS (EQS Group)
|
22.09.25
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: SDAX notiert schlussendlich um den Schlusskurs des Vortages (finanzen.at)
|
22.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu NORMA Group SEmehr Analysen
|09:04
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.09.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|19.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:04
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.09.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|19.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:04
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.09.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|19.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NORMA Group SE
|16,44
|-7,64%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:32
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:29
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|KRONES Buy
|Warburg Research
|10:07
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09:52
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:04
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|08:35
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|Roche Buy
|UBS AG
|07:49
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:28
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:27
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|07:10
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:59
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:44
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)