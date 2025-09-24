NORMA Group Aktie
|15,38EUR
|-0,38EUR
|-2,41%
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Norma Group von 27 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jorge Gonzalez Sadornil passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Verkauf der Wassermanagement-Sparte an. Das verbleibende Unternehmen sei insgesamt etwas weniger profitabel. Der Experte sieht aber weiter Bewertungsspielraum für den Autozulieferer im Umbau./rob/ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,48 €
|
Abst. Kursziel*:
35,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,54%
|
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
|
KGV*:
-
Analysen zu NORMA Group SEmehr Analysen
|09:43
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|23.09.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.09.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|NORMA Group SE
|15,52
|-1,52%
