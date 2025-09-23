NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Norma Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21 Euro belassen. Es sei positiv, dass nun Klarheit hinsichtlich des Verkaufs der Wassermanagement-Sparte bestehe, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Verkaufserlös schätzt der Experte als fair ein. Mit dem aus seiner Sicht sinnvollen Fokus auf Entschuldung werde aber zu wenig Geld für künftige Übernahmen eingeplant./rob/niw/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu NORMA Group SEmehr Analysen
|17:18
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|09:04
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.09.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|19.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
