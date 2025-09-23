NORMA Group Aktie

15,94EUR -1,86EUR -10,45%
NORMA Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.09.2025 17:18:47

NORMA Group SE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Norma Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21 Euro belassen. Es sei positiv, dass nun Klarheit hinsichtlich des Verkaufs der Wassermanagement-Sparte bestehe, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Verkaufserlös schätzt der Experte als fair ein. Mit dem aus seiner Sicht sinnvollen Fokus auf Entschuldung werde aber zu wenig Geld für künftige Übernahmen eingeplant./rob/niw/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group SE Kaufen
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
16,30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
15,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NORMA Group SEmehr Analysen

17:18 NORMA Group Kaufen DZ BANK
09:04 NORMA Group Buy Warburg Research
22.09.25 NORMA Group Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
19.09.25 NORMA Group Add Baader Bank
19.09.25 NORMA Group Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NORMA Group SE 15,94 -10,45% NORMA Group SE

Aktuelle Aktienanalysen

17:31 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
17:30 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
17:28 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
17:18 NORMA Group Kaufen DZ BANK
14:48 Continental Overweight Barclays Capital
11:00 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:59 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:59 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:58 Nemetschek Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:57 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:56 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:53 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:37 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:32 TUI Neutral UBS AG
10:29 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:25 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:18 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:15 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:07 KRONES Buy Warburg Research
10:07 Aroundtown Buy Warburg Research
09:52 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:51 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:19 TUI Market-Perform Bernstein Research
09:18 TUI Market-Perform Bernstein Research
09:04 NORMA Group Buy Warburg Research
08:35 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
08:34 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
08:33 Roche Buy UBS AG
07:49 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Beiersdorf Sell UBS AG
07:28 NVIDIA Buy UBS AG
07:27 TotalEnergies Buy UBS AG
07:10 NVIDIA Outperform Bernstein Research
06:59 Zalando Outperform RBC Capital Markets
06:49 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
06:44 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
22.09.25 Novartis Neutral UBS AG
22.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
22.09.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Tesla Sell UBS AG
22.09.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Fielmann Halten DZ BANK
22.09.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen