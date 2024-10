Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende zurück

Schlussendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent tiefer bei 3 368,07 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 553,184 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,036 Prozent auf 3 386,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3 384,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 343,60 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 386,09 Zähler.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,95 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 02.09.2024, stand der TecDAX bei 3 385,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 301,05 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2023, den Stand von 2 994,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 1,31 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 4,46 Prozent auf 45,86 EUR), PNE (+ 2,89 Prozent auf 12,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,34 Prozent auf 67,85 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,64 Prozent auf 68,10 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,44 Prozent auf 15,85 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Nordex (-4,00 Prozent auf 12,96 EUR), SMA Solar (-2,03 Prozent auf 17,87 EUR), freenet (-2,02 Prozent auf 26,24 EUR), Sartorius vz (-1,98 Prozent auf 242,00 EUR) und Energiekontor (-1,96 Prozent auf 55,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 779 964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,433 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 6,88 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at