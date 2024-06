Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsende verlor der TecDAX im XETRA-Handel 0,63 Prozent auf 3 428,18 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 522,200 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 3 449,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 449,77 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 460,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 417,27 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Wert von 3 404,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 431,81 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, wurde der TecDAX auf 3 198,39 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 3,12 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 2,13 Prozent auf 8,87 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,80 Prozent auf 25,34 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,41 Prozent auf 86,30 EUR), Sartorius vz (+ 0,40 Prozent auf 249,50 EUR) und Siltronic (+ 0,26 Prozent auf 76,00 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SMA Solar (-5,27 Prozent auf 43,54 EUR), HENSOLDT (-5,19 Prozent auf 34,72 EUR), United Internet (-4,26 Prozent auf 21,58 EUR), AIXTRON SE (-3,42 Prozent auf 21,73 EUR) und Nordex (-3,35 Prozent auf 12,99 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 198 268 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,019 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,49 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

