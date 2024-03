Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus

So bewegte sich der TecDAX am dritten Tag der Woche letztendlich.

Am Mittwoch verbuchte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0,74 Prozent auf 3 438,55 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 523,430 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,117 Prozent auf 3 468,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 464,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 436,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 474,84 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,253 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 369,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.12.2023, lag der TecDAX bei 3 282,13 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.03.2023, den Wert von 3 196,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,43 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 1,93 Prozent auf 33,72 EUR), Nordex (+ 0,42 Prozent auf 12,05 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,38 Prozent auf 2,35 EUR), MorphoSys (+ 0,30 Prozent auf 66,30 EUR) und TeamViewer (+ 0,03 Prozent auf 14,36 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil ADTRAN (-5,26 Prozent auf 5,58 USD), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,36 Prozent auf 17,28 EUR), SMA Solar (-3,21 Prozent auf 57,20 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,91 Prozent auf 28,02 EUR) und JENOPTIK (-2,40 Prozent auf 28,48 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 199 547 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 202,537 Mrd. Euro heraus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Im TecDAX verzeichnet die United Internet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,23 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at