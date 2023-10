Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag schwächer

Der TecDAX verliert heute an Boden.

Um 12:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,25 Prozent schwächer bei 2 807,81 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 420,564 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,027 Prozent tiefer bei 2 842,61 Punkten in den Montagshandel, nach 2 843,38 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 2 804,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2 854,18 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 024,77 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 227,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, den Wert von 2 736,10 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,40 Prozent nach unten. Bei 3 350,46 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 2 804,18 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 4,21 Prozent auf 210,50 EUR), Nagarro SE (+ 0,51 Prozent auf 69,65 EUR), Bechtle (+ 0,41 Prozent auf 41,33 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,24 Prozent auf 46,11 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,10 Prozent auf 28,63 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-5,35 Prozent auf 16,09 EUR), Sartorius vz (-4,29 Prozent auf 229,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,45 Prozent auf 34,64 EUR), Energiekontor (-2,44 Prozent auf 68,00 EUR) und Telefonica Deutschland (-2,24 Prozent auf 1,62 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 404 923 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 144,949 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Die SMA Solar-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,86 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at