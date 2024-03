Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächelt

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,23 Prozent leichter bei 38 996,74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 13,233 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,250 Prozent schwächer bei 38 989,51 Punkten, nach 39 087,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 913,30 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39 070,17 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, den Stand von 38 654,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, lag der Dow Jones bei 36 204,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 33 390,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,40 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39 282,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Intel (+ 5,49 Prozent auf 46,23 USD), IBM (+ 2,47 Prozent auf 192,85 USD), Dow (+ 2,21) Prozent auf 57,00 USD), Cisco (+ 1,90 Prozent auf 49,32 USD) und Goldman Sachs (+ 1,74 Prozent auf 394,85 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Apple (-2,96 Prozent auf 174,34 USD), Merck (-2,86 Prozent auf 123,33 USD), Chevron (-2,64 Prozent auf 148,78 USD), Nike (-2,39 Prozent auf 99,45 USD) und Johnson Johnson (-2,15 Prozent auf 158,63 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 090 242 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,844 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die 3M-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at