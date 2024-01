Schwacher Handel in Paris: So steht der CAC 40 aktuell

Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,56 Prozent leichter bei 7 359,74 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,255 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,614 Prozent fester bei 7 446,82 Punkten in den Handel, nach 7 401,35 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 446,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 359,32 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 1,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.12.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 574,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, lag der CAC 40 noch bei 6 921,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 6 951,87 Punkten gehandelt.

Der Index gab auf Jahressicht 2024 bereits um 2,27 Prozent nach. Bei 7 610,10 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 ist die STMicroelectronics-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 38 802 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 323,318 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,76 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at