Schwacher Handel in Wien: ATX fällt am Donnerstagmittag zurück

Am Donnerstag notiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1,15 Prozent tiefer bei 3 349,70 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 109,077 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 388,73 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 388,73 Punkte).

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 391,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 346,06 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,04 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 446,96 Punkten. Der ATX notierte am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, bei 3 279,25 Punkten. Der ATX lag am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, bei 3 547,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 1,83 Prozent ein. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 1,12 Prozent auf 27,10 EUR), OMV (+ 0,86 Prozent auf 40,95 EUR), Raiffeisen (+ 0,68 Prozent auf 19,11 EUR), EVN (+ 0,63 Prozent auf 23,80 EUR) und Österreichische Post (+ 0,50 Prozent auf 30,00 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Andritz (-6,33 Prozent auf 57,00 EUR), Erste Group Bank (-2,92 Prozent auf 37,51 EUR), AT S (AT&S) (-1,92 Prozent auf 18,88 EUR), Lenzing (-1,52 Prozent auf 29,25 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,01 Prozent auf 117,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 511 211 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 23,173 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 9,72 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at